Berlin (dpa) - EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta hält es für sinnvoll, die Unternehmensteuern in der Eurozone zu harmonisieren. Dabei sollte eine kleinere Gruppe von Ländern voranmarschieren, sagte Semeta dem «Handelsblatt». Er stellte sich damit hinter den Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Beide wollen die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer in der EU angleichen. Der irische Oppositionsführer Enda Kenny lehnte eine Anhebung der niedrigen Unternehmensteuern in Irland dagegen ab.

