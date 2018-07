Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union will künftig in einer eigenen Wahl Europas Fußballer des Jahres küren. Wie das Fachmagazin «Kicker» berichtet, plant die UEFA die Auszeichnung für den besten Profi, der bei einem Verein in Europa spielt, aber kein Europäer sein muss. Die Idee habe man gemeinsam mit dem «Kicker» und den Partnern der ESM gehabt, sagte UEFA-Präsident Michel Platini dem Blatt. Bei der Wahl für den neuen «Fußballer des Jahres in Europa» sollen Journalisten aus allen 53 der UEFA zugehörigen Nationen abstimmen.

