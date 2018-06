Berlin (dpa) - Mit mehr Verkehrslenkungs- und Warnanlagen will Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Staus auf deutschen Autobahnen verringern. 30 Maßnahmen des 300 Millionen Euro teuren Programms werden bereits umgesetzt. Das teilte das Ministerium in Berlin mit. 32 Projekte befänden sich in der Planung und 76 weitere Maßnahmen in der Voruntersuchung. Dazu gehörten auch mehr Ampelanlagen an Autobahnauffahrten sowie Anzeigen, die bei Staus Fahrstreifen zuteilen oder Seitenstreifen freigeben.

