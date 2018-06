London (dpa) - In rund zweieinhalb Monaten am 29. April geben sich Prinz William und Kate Middleton in der Londoner Westminster Abbey das Jawort - heute haben die beiden ihre Trauzeugen bekanntgegeben. Prinz William hat sich dafür seinen Bruder Harry ausgesucht, Kate Middleton hat ihre Schwester Philippa um das wichtige Amt an ihrer Seite gebeten. Das teilte der Palast heute in London mit. Als «Best Man» und «Maid of Honor» müssen die beiden Trauzeugen traditionell auch den Junggesellen-Abschied für Braut und Bräutigam organisieren.

