Berlin (dpa) - Wer Angehörige pflegt, soll künftig mehr Unterstützung bekommen. Gesundheitsminister Philipp Rösler plant zusätzliche Kuren und neue Versicherungsleistungen. Auch bei der Rente soll die Pflege zu Hause angerechnet werden. Rösler dämpfte nach einem Spitzentreffen mit Vertretern der Pflegebranche in Berlin aber zu hohe Erwartungen. Nicht all das, was wünschenswert sei, sei auch finanziell machbar, sagte er. Ein Gesetzentwurf für die Pflegereform soll spätestens Mitte des Jahres vorliegen.

