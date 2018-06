Inhalt Seite 1 — Hypo Real Estate macht dank Bad Bank wieder Gewinn Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Die Krisenbank Hypo Real Estate macht wieder Gewinn: Der verstaatlichte Immobilienfinanzierer hat dank der Auslagerung milliardenschwerer Altlasten in eine Bad Bank den Sprung in die Gewinnzone geschafft.

Im vierten Quartal erreichte sie nach vorläufigen Zahlen in allen Konzernteilen ein positives Ergebnis, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. «Die Restrukturierung des Konzerns über die letzten beiden Jahre zahlt sich aus», sagte Konzernchefin Manuela Better. Für das Kerngeschäft unter dem Namen Deutsche Pfandbriefbank rechnet die HRE für das vierte Quartal mit einem Ergebnis vor Steuern von mehr als 90 Millionen Euro.

Wichtigster Baustein der Sanierung war die Gründung der Bad Bank im vergangenen Herbst. In die Abwicklungsanstalt lagerte die HRE Risikopapiere und Geschäfte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, im Volumen von 173 Milliarden Euro aus.

Durch diesen Befreiungsschlag gelang der Bank im verbliebenen Geschäft die Wende. Da die Bad Bank aber erst im Herbst gegründet wurde, fiel bis Ende September ein horrender Verlust von 1,1 Milliarden Euro an. Dadurch gilt ein Verlust im Gesamtjahr 2010 trotz des Gewinns im Schlussquartal als sicher. Die genauen Zahlen will die HRE im April bekanntgeben.

Zudem ist das Problemgeschäft der HRE nicht aus der Welt, sondern nur auf die Bad Bank umgebucht. Dort dürften nach Einschätzung von Experten noch lange Zeit hohe Verluste anfallen, da viele Kredite eine lange Laufzeit haben. Unter anderem verwaltet die Abwicklungsanstalt Griechenland-Anleihen, die wegen der schwierigen Lage des Landes unattraktiv geworden sind.

Die HRE war nach einer dramatischen Notlage im Herbst 2008 mit Hilfen von mehr als 100 Milliarden Euro gerettet und im Herbst 2009 verstaatlicht worden. Der gesamte Garantierahmen summierte sich zwischenzeitlich auf mehr als 140 Milliarden Euro, von dem die Bank inzwischen einen Großteil zurückgegeben hat.

Better hofft auf eine weitere Rückzahlung der Hilfen durch die Sanierung der Pfandbriefbank. «Wir arbeiten weiter auf die Reprivatisierung der pbb Deutsche Pfandbriefbank hin mit dem Ziel, über den Reprivatisierungserlös einen weiteren, wesentlichen Teil der aus Steuermitteln geleisteten Unterstützung zurückzuführen.»