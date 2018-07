Teheran (dpa) - Mit ungewöhnlich scharfer Kritik hat US-Präsident Barack Obama das harte Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Oppositionelle verurteilt. Sie schießen auf Menschen, verprügeln Menschen und sperren Menschen ein, sagte er zu den jüngsten Polizeiaktionen gegen Proteste in Teheran. Dabei gab es mindestens zwei Tote. In der iranischen Hauptstadt forderten Abgeordnete gar die Todesstrafe für führende Oppositionelle. Obama ermutigte die Demonstranten im Iran und in anderen Staaten der Region, dem Beispiel Ägyptens zu folgen.

