New York (dpa) - Die schwangere Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson (31) ist stolz auf ihren Bauch. Bei der Grammy-Verleihung zeigte sie sich in einem betont eng anliegenden blauen Kleid mit sehr tiefem Rückenausschnitt auf dem roten Teppich. Hudson hatte ihren Freund Matthew Bellamy (32), der gleichzeitig der Vater ihres Babys ist, zur Verleihung der Musikpreise in Los Angeles begleitet. Der Sänger der Band The Muse gewann einen Grammy für das beste Rock- Album(«The Resistance»). Bei seiner Danksagung vergaß Bellamy auch Hudson nicht: «Ein besonderer Dank auch an meine wunderschöne, schwangere Freundin da drüben», so der Sänger. Es ist sein erstes Kind. Hudson hat bereits einen Sohn, den sieben Jahre alten Ryder (7), der aus ihrer Ehe mit dem Rock-Musiker Chris Robinson (44) stammt.

