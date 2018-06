Berlin (dpa) - Colin Firth und Helena Bonham Carter sind heute die Stars bei der 61. Berlinale. Firth und Bonham Carter spielen im Oscar-Favoriten «The King's Speech» mit, der in einer Sonderaufführung gezeigt wird.

Schauspieler Moritz Bleibtreu ist in Wolfgang Murnbergers Film «Mein bester Feind» zu sehen. Er läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele außer Konkurrenz.

Im Rennen um die Trophäen sind: «Bizim Büyük Çaresizligimiz» (Unsere große Verzweiflung) des türkischen Regisseurs Seyfi Teoman und «Rätselhafte Welt» von Rodrigo Moreno (Argentinien). Helena Bonham Carter ist gleich in zwei Filmen dabei: In «Toast» geht es um die Geschichte des britischen Starkochs Nigel Slater. Die Gewinner der Bären werden am Samstag verkündet.

Berlinale