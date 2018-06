Berlin (dpa) - Das monatelange Tauziehen um einen höheren Regelsatz für Millionen Hartz-IV-Empfänger geht weiter und der Ausgang ist offen.

Ein Kompromissvorschlag von drei Ministerpräsidenten, den Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger stärker als bisher geplant zu erhöhen, stieß bei den Bundestagsfraktionen von Union und FDP auf Ablehnung. Auch die Bundeskanzlerin ging dazu auf Distanz.

Nun soll ein Gespräch von Koalition und Opposition am kommenden Sonntagnachmittag die Lösung bringen. Ursprünglich war das Treffen bereits für diesen Donnerstag geplant, es wurde aber wegen «Terminschwierigkeiten» auf Seiten der Koalition verschoben. Für Dienstagabend kommender Woche wurde eine Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag angekündigt.

Die drei Ministerpräsidenten Kurt Beck (Rheinland-Pfalz/SPD), Wolfgang Böhmer (Sachsen-Anhalt/CDU) und Horst Seehofer (Bayern/CSU) hatten vorgeschlagen, den Regelsatz trotz des Widerstands aus den Bundestagsfraktionen von Union und FDP stärker als geplant zu erhöhen, und zwar um 8 Euro auf 367 Euro monatlich. Dies wären 3 Euro mehr als bisher vorgesehen.

Regierungssprecher Steffen Seibert erteilte dem Vorschlag mit den Worten eine Absage, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) habe einen «gut berechneten Regelsatz vorgelegt». Deren Sprecher Jens Flosdorff betonte, es gebe «keine Notwendigkeit» für eine stärkere Anhebung. Aus der Union im Bundestag hieß es: «Für die Unionsfraktion ist klar, dass es am Regelsatz keine Veränderung geben wird.»

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dem NDR, man tue sich mit der Anhebung des Regelsatzes deshalb so schwer, weil die Hartz-IV-Leistungen von den Menschen bezahlt würden, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das Treffen der Ministerpräsidenten wertete sie nicht als Entsolidarisierung mit von der Leyen. Sie sei mit den Länderchefs im Übrigen «auf's Engste vernetzt».

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wittlich (Rheinland-Pfalz) kündigte Merkel am Mittwoch an, es werde entschieden weiter verhandelt. «Wir haben angesichts der wirtschaftlichen Situation jetzt die Möglichkeit, Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen, und umso wichtiger ist es, dass sich für den Menschen das Arbeiten lohnt und deshalb verhandeln wir mit aller Entschiedenheit weiter, weil wir das Geld nicht für Langzeitarbeitslosigkeit brauchen, sondern für Zukunftsinvestitionen.»