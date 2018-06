Castor-Transport unterwegs nach Norden

Karlsruhe (dpa) - Fünf Castor-Transportbehälter mit hoch radioaktivem Atommüll sind am frühen Morgen von Karlsruhe auf die Reise nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Gesichert von mehreren hundert Polizisten verließ der Atomzug die ehemalige Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe. Kernkraftgegner hatten zuvor zu Protestaktionen aufgerufen. Bei einer Gleisblockade wurden 310 Castor-Gegner in Gewahrsam genommen. Der Zug soll morgen in Lubmin eintreffen.

Flüchtlingsdrama auf Lampedusa

Lampedusa (dpa) - Tausende Flüchtlinge aus Tunesien stellen Italien und auch die EU vor eine neue Herausforderung. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa bleibt die Lage gespannt, auch wenn gestern keine weiteren Boote aus Tunesien anlegten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière lehnt eine verstärkte Aufnahme tunesischer Flüchtlinge in Deutschland ab. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, Deutschland schotte sich ab. Außenminister Guido Westerwelle sagte der «Welt», natürlich müsse Europa seine Grenzen sichern.

Bericht: Annäherung in zentralen Punkten bei Hartz-IV

München (dpa) - Die Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD, Rheinland-Pfalz), Wolfgang Böhmer (CDU, Sachsen-Anhalt) und Horst Seehofer (CSU, Bayern) haben sich bei ihrem Vermittlungstreffen offenbar in zentralen Punkten angenähert. So habe sich die Unionsseite offen gezeigt, den Hartz-IV-Regelsatz über die bislang angebotenen fünf Euro hinaus zu erhöhen, berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Diskutiert werde jetzt eine Steigerung von acht Euro. Auch seien zusätzliche Sonderleistungen für Familien mit Kindern im Gespräch. Die Ministerpräsidenten hätten auch Fortschritte beim Bildungspaket für Kinder erzielt.

