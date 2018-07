Weidmann wird Bundesbank-Chef - erstmals Frau im Vorstand

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kürt ihren Wirtschaftsberater Jens Weidmann zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte der Bundesbank. Der 42-Jährige wird im Mai Nachfolger von Axel Weber, bei dem er einst studierte. Erstmals rückt auch eine Frau in den Vorstand der Notenbank: Die bisherige Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger (46) wird Vize-Chefin. Wegen Weidmanns Wechsel sieht die Opposition die Unabhängigkeit der Bundesbank in Gefahr. Merkel wies das zurück. «Jeder, der Jens Weidmann kennt, weiß, dass er über höchste Sachkompetenz verfügt, dass er einen brillanten Intellekt hat, dass er ein unabhängiger Kopf ist», betonte die Kanzlerin am Mittwoch. Weidmanns Amtszeit beträgt acht Jahre. Sein Gehalt liegt bei rund 400 000 Euro.

ifo: Wirtschaftserholung treibt Preise nach oben

München/Hamburg (dpa) - Die Erholung der Weltwirtschaft treibt einer ifo-Umfrage zufolge in diesem Jahr die Preise nach oben. In nahezu allen Ländern erwarteten die befragten Wirtschaftsexperten Preissteigerungen im ersten Quartal, teilte das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch mit. Die Konjunkturforscher rechnen für 2011 mit weltweiten Preiserhöhungen von 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr. Vor allem in Asien würden etwa Lebensmittel und Rohstoffe teurer. In Nordamerika und Westeuropa erwarten die Experten einen Preisanstieg von jeweils 2 Prozent. Steigende Preise machen auch den Bundesbürgern immer größere Sorgen: Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins «Stern» zufolge gab mehr als die Hälfte der Teilnehmer (52 Prozent) an, große oder sehr große Furcht vor steigenden Preisen zu haben.

Warnstreiks bei der Bahn frühestens am Montag

Berlin (dpa) - Bei der Bahn wird nicht vor kommendem Montag gestreikt. Bis Sonntag will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nicht zu Warnstreiks aufrufen, sagte ihr Vorsitzender Claus Weselsky am Mittwoch bei einer Protestkundgebung mit rund 1000 Lokführern in Berlin. Zur Begründung sagte er, die bis Sonntag dauernden Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen sollten nicht beeinträchtigt werden. Man nehme damit auch Rücksicht auf die Bewerbung Münchens um die Olympischen Spiele 2018 mit dem Austragungsort Garmisch. In dem Tarifkonflikt fordert die GDL einen Branchentarifvertrag für alle Lokführer im Nah-, Fern- und Güterverkehr, unabhängig davon, für welches Unternehmen sie arbeiten.

Kreise: Börsenfusion kostet mindestens 450 Millionen