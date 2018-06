Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist am Abend zu einem Überraschungsbesuch in Afghanistan eingetroffen. Das erfuhr die dpa in Berlin. Es ist seine neunte Afghanistan-Reise seit seinem Amtsantritt im Herbst 2009. Zuletzt war der CSU-Politiker Mitte Dezember innerhalb weniger Tage zuerst mit seiner Frau Stephanie und dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Hindukusch. Guttenberg hat sich vorgenommen, die deutschen Soldaten in Afghanistan alle zwei Monate zu besuchen.

