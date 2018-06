Homberg (dpa) - Mehrere Menschen sind in der Nacht bei einem Arbeitsunfall in Nordhessen durch austretende giftige Dämpfe verletzt worden. Um wie viele Personen es sich handelt und wie schwer sie verletzt sind, ist nach Polizeiangaben noch nicht absehbar. Die Gebäude des Unternehmens wurden evakuiert und die gut 100 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Ein Polizeisprecher sagte, dass einige Menschen über Atemreizungen geklagt hätten. Wohl aus Unachtsamkeit hatte ein Gabelstaplerfahrer ein Fass mit der giftigen Flüssigkeit beschädigt, dadurch wurden die Dämpfe freigesetzt.

