Karlsruhe (dpa) - Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll ist von Karlsruhe in Richtung Bayern unterwegs. Der Atommüll wird ins Zwischenlager Nord bei Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Dort soll er am Donnerstag ankommen. Nach Angaben der Südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen geht die weitere Route über Bietigheim-Bissingen, Heilbronn und Würzburg. Vor der Abfahrt der fünf Castor-Behälter hatten Atomgegner in Karlsruhe in der Nacht rund eineinhalb Stunden lang die Bahngleise blockiert.

