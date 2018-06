Washington (dpa) - Astronomen im Glück: Nasa-Forscher habe eine überschwängliche erste Bilanz des Vorbeifluges ihrer Raumsonde «Stardust» am Kometen Tempel 1 gezogen. Die Raumsonde hatte sich ihm auf bis zu 178 Kilometer genähert und schoss 72 hochauflösende Fotos von der Oberfläche des Himmelskörpers. Nacheinander trafen sie bei den Forschern ein. Die Wissenschaftler haben nun reichlich Material, um herauszufinden, was mit einem Kometen passiert, nachdem er in einer Umlaufbahn um die Sonne gekreist ist.

