Berlin (dpa) - Knapp zwei Jahre nach seinem Abschied aus der Berliner Landespolitik holt Thilo Sarrazin seine Vergangenheit als Finanzsenator ein. Er soll vor einen Untersuchungsausschuss zitiert werden. Darin will die Opposition im Abgeordnetenhaus klären, wie es in Sarrazins Amtszeit dazu kam, dass ein Landesunternehmen Aufträge rechtswidrig an einen SPD-Parteifreund vergab. Sarrazin hat schon eingeräumt, davon gewusst zu haben. Der Ausschuss soll im März seine Arbeit aufnehmen und spätestens im September seinen Abschlussbericht vorlegen, kurz vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl.

