Austin (dpa) - Radprofi Lance Armstrong hat endgültig seine Karriere beendet. Ein zweites Comeback schloss der US-Amerikaner aus. Der Nachrichtenagentur AP sagte der siebenmalige Tour-de-France- Sieger, er bereue nichts. Es sei eine tolle Reise gewesen. Der 39- jährige Armstrong hatte im Januar in Australien bei der Tour Down Under seinen internationalen Abschied gefeiert. Nach seinem ersten Rücktritt 2005 war Armstrong vier Jahre später zurückgekehrt. In Zukunft will er hinter den Kulissen weiter für sein Team RadioShack wirken und für seine Krebs-Stiftung «Livestrong» arbeiten.

