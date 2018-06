Inhalt Seite 1 — Verschnaufpause beim Dax Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Gemischte Konjunkturdaten aus den USA haben den Dax am Donnerstag auf der Stelle treten lassen. Der Leitindex sank leicht um 0,12 Prozent auf 7405,51 Punkte, nachdem er zuvor fünf Tage in Folge gestiegen und auf ein Dreijahreshoch geklettert war.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,64 Prozent auf 10 518,06 Punkte. Einzig für den TecDax ging es mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 915,12 Punkte nach oben. Damit notierte der Technologiewerte-Index so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Im TecDax stützten Gewinne bei den Solarwerten, die wieder in der Gunst der Anleger gestiegen sind.

In den USA kletterte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend deutlich nach oben. Zudem stiegen dort die Verbraucherpreise im Januar etwas stärker als erwartet. Das Geschäftsklima in der wichtigen Region Philadelphia aber hellte sich im Februar deutlich stärker als erwartet auf. Einige Anleger nutzen die gemischten Konjunkturdaten für leichte Gewinnmitnahmen, wie Börsianer sagten. Händler Stefan Söllner von der Postbank bezeichnete die US-Daten als «nicht dramatisch».

Nachdem am Vortag Daimler-Papiere im Zuge der Bilanzveröffentlichung bereits deutlich nachgegeben hatten, sackten sie auch am Donnerstag wieder ab. Europaweit zählte der Automobilsektor ebenfalls zu den größten Verlierern. Daimler-Aktien fielen im Dax um 1,06 Prozent auf 52,97 Euro, BMW-Titel gaben um 1,01 Prozent auf 61,04 Euro nach. Die Vorzugsaktien von Volkswagen verbilligten sich um 1,59 Prozent auf 121,05 Euro. Autoaktien hatten 2010 zu den besten Werten am deutschen Aktienmarkt gezählt. Nun hätten einige Anleger Kasse gemacht, erklärten Börsianer die Verluste.

Den Papieren der Deutschen Börse setzte ein Bericht der «Financial Times Deutschland» zu. Demnach könnte das Handelssystem des Börsenbetreibers ein Opfer der geplanten Fusion mit der NYSE Euronext werden. «Das ist keine neue Geschichte», sagte ein Händler. Dennoch fielen die Aktien als schwächster Dax-Wert um 1,61 Prozent auf 57,89 Euro.

Ferner legten mit Brenntag, Takkt und der Comdirect vor allem Werte aus der zweiten und dritten Reihe Geschäftszahlen vor. Der Chemikalienhändler Brenntag hatte 2010 besser als erwartet abgeschnitten und zeigte sich auch für 2011 zuversichtlich. Händlern zufolge überraschten die Zahlen positiv. Die Aktien gewannen 4,54 Prozent auf genau 76,00 Euro. Die Titel des Onlinebrokers Comdirect legten auch zu und stiegen um 1,68 Prozent. Papiere des Spezialversandhändlers Takkt gaben nach.

Der EuroStoxx 50 schloss minimale 0,09 Prozent höher bei 3064,54 Punkten. Auch die Leitindizes in Paris und London notierten kaum verändert. In den USA konnten sich die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa nicht für eine Richtung entscheiden.