Kourou/Moskau (dpa) - Erfolg beim zweiten Versuch: Mit vielen Tonnen Ausrüstung und Lebensmitteln ist der europäische Raumtransporter «Johannes Kepler» zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen.

Am Mittwochabend hob das Versorgungsschiff an Bord einer Ariane 5-Rakete auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Für die europäische Trägerrakete war es der 200. Start. Zwei Kosmonauten der ISS absolvierten unterdessen einen Außeneinsatz in etwa 350 Kilometer Höhe und installierten Forschungssensoren.

Am Vortag hatte das Kontrollzentrum den Ariane-Start abbrechen müssen. Ein Sensor hatte plötzlich gemeldet, dass sich zu viel flüssiger Sauerstoff in den Tanks befindet. Später stellte sich nach Angaben der Betreibergesellschaft Arianespace heraus, dass ein Ventil an der Abschussrampe nicht richtig eingestellt gewesen war. Techniker konnten das Problem aber beheben.

Am Mittwoch klappte es dann im zweiten Anlauf. Kurz vor 23.00 Uhr deutscher Zeit machte sich die Rakete auf dem Weg ins All - mit der schwersten Last, die sie bislang befördert hat. Das unbemannte, in Bremen gebaute Versorgungsschiff vom Typ ATV kommt immerhin auf eine Länge von 10 Metern und wiegt rund 20 Tonnen.

Etwa eine Stunde nach dem Start setzte die Rakete ihre Fracht auf einer Höhe von 260 Kilometern ab. Der Transporter entfaltete seine vier Sonnensegel, die ihn auf seinem Flug zur ISS mit Strom versorgen. Voraussichtlich am 24. Februar soll er dort festmachen. Die Astronauten erwarten ihn schon gespannt: Mehr als sieben Tonnen Lebensmittel, Kleidung, Forschungsinstrumente und Post hat der Transporter geladen.

Mit dem Andocken steht dem Raumschiff das kniffeligste Manöver jedoch noch bevor. «Das muss man sich vorstellen, als würde ein Doppeldeckerbus bei einer Geschwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde an einem Fußballfeld großen Lastwagen ankuppeln, der auch noch schwingt», erläuterte der Leiter des Bremer Astrium-Werks, Michael Menking. Die EADS-Raumfahrttochter baut den ATV.

Zentimeter für Zentimeter wird sich das Versorgungsschiff der ISS nähern. Lasersensoren steuern es zielgenau an den Andockpunkt heran. Von der Erde aus überwacht das Kontrollzentrum zwar den Vorgang, kann selbst aber nicht eingreifen. Die ISS-Besatzung kann diesen im Notfall über einen roten Knopf stoppen. Dann kehrt der ATV in eine sichere Entfernung zurück und beginnt den Anflug von neuem - alles automatisch, ohne menschliche Hilfe.