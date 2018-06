New York/Frankfurt (dpa) - Die Deutsche Börse muss nach Einschätzung des Frankfurter Börsenrates aufpassen, dass sie bei der Fusion mit der New Yorker NYSE Euronext nicht unter die Räder gerät.

«Die Stärke der Frankfurter Wertpapierbörse basiert auch auf ihrer Einbettung in den Finanzplatz Frankfurt, ihrer Verwurzelung und Vernetzung. Diesen Erfolgsgaranten gilt es auch in der größeren Einheit zu bewahren und zu sichern», erklärte das Gremium aus Bankern und Anlegervertretern am Donnerstag.

Grundsätzlich begrüßte der Börsenrat den Zusammenschluss der beiden Marktbetreiber allerdings. Für die Deutsche Börse AG biete sich mit der NYSE Euronext als Partner die Chance, «zum weltweit führenden Börsenanbieter aufzusteigen und damit auch eine Führungsrolle im Konsolidierungsprozess einzunehmen».

Doch bis es soweit ist, müssen noch einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Die beiden Börsenbetreiber sehen sich mit den ersten Klagen gegen ihre Mega-Fusion konfrontiert. Aktionäre der NYSE Euronext fühlen sich bei dem Zusammenschluss benachteiligt. Sie sprechen von einer de facto Übernahme der kleineren New Yorker Börse durch die Deutsche Börse und verlangen mehr Geld.

Bei vergleichbaren Übernahmen hätten die Aktionäre einen deutlichen Aufschlag erhalten, führen die Anwälte des NYSE-Aktionärs Samuel Cohen an. Als Beispiel nennen sie den parallel laufenden Zusammenschluss der Londoner Börse mit der in Toronto. Es habe keinerlei Bieterprozess gegeben, um den besten Preis herauszuschlagen, heißt es in der Klage, aus der die Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert.

Die Klage ging am Mittwoch bei einem Gericht in Delaware ein. Fast zeitgleich beschwerte sich ein Investor in Manhattan, dass es «keinen nennenswerten Aufschlag für die NYSE-Aktionäre» gegeben habe. Dabei würden die Anleger die Kontrolle über das Unternehmen verlieren. Die Aktionäre der Deutschen Börse sollen 60 Prozent an einer neuen, gemeinsamen Dachgesellschaft halten, die Aktionäre der NYSE Euronext die restlichen 40 Prozent.

Die beiden Börsenbetreiber hatten ihre Fusionspläne am Dienstag verkündet, dabei aber betont, dass es sich um einen «Zusammenschluss von Gleichen» handele. So haben zwar die Deutschen das Sagen im Verwaltungsrat, dafür steht der bisherige NYSE-Chef Duncan Niederauer dem Gesamtkonzern vor. In beiden Ländern herrscht nun die Sorge, von der jeweils anderen Seite dominiert zu werden.