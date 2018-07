Inhalt Seite 1 — Guttenberg übernachtet im Kampfgebiet in Afghanistan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Baghlan/Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat bei seinem Überraschungsbesuch in Afghanistan erstmals im Kampfgebiet übernachtet. Der Minister verbrachte die Nacht zum Donnerstag im Außenposten Nord (OP North) in der Provinz Baghlan.

Der Stützpunkt gehört zu den gefährlichsten der Bundeswehr in ihrem Einsatzgebiet in Nordafghanistan. In Baghlan waren im vergangenen Jahr bei Gefechten und einem Anschlag insgesamt fünf deutsche Soldaten getötet worden.

Der Vorposten OP North war auch Ausgangspunkt für zwei der aktuellen Bundeswehraffären. Im Dezember war ein deutscher Soldat dort durch einen Schuss aus der Waffe eines Kameraden getötet worden. Dem Verteidigungsministerium waren im Zusammenhang mit dem Fall Informationspannen unterlaufen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen noch.

Ebenfalls noch nicht aufgeklärt ist die Feldpost-Affäre. Rund drei Dutzend Briefe, die aus und in die Bundeswehrlager in Afghanistan verschickt wurden, sollen geöffnet worden oder verschwunden sein. Ein großer Teil der Briefe kam aus dem OP North. Auch dazu laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.

Guttenberg war am Mittwoch kurz nach einer Kabinettssitzung in Berlin nach Afghanistan aufgebrochen. Nur wenige Stunden vorher waren Plagiatsvorwürfe gegen ihn bekanntgeworden. In seiner Doktorarbeit von 2007 hat er mehrere Passagen aus Texten anderer Autoren nicht als Zitate gekennzeichnet.

Die Reise nach Baghlan war aber schon länger geplant. Guttenberg hat sich vorgenommen, die deutschen Soldaten in Afghanistan alle zwei Monate zu besuchen, um sich über die dortige Lage zu informieren. Es handelt sich um seine neunte Afghanistan-Reise seit seinem Amtsantritt im Herbst 2009. Zuletzt war er Mitte Dezember innerhalb weniger Tage zuerst mit seiner Frau Stephanie und dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Hindukusch.

Diesmal wurde er nur von einer kleinen Delegation begleitet. Als einziger Medienvertreter soll der Herausgeber einer großen Tageszeitung dabei gewesen sein. Fotografen und Kameraleute gehörten dem Tross diesmal nicht an. Die Bundeswehr verbreitete allerdings Bilder eigener Fotografen.