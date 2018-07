Köln (dpa) - Hass-Attacke einer Humoristin: Anke Engelke (45) hält nichts von sozialen Netzwerken im Web.

«Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook. Ich lehne das alles ab. Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab. Das ist für mich totale Zeitverschwendung», sagte Engelke dem Mediendienst DWDL.de in dieser Woche. An diesem Freitag startet eine neue Staffel ihrer Sat.1-Reihe «Ladykracher».