Berlin (dpa) - Zur Berlinale war Superstar Madonna (52) wieder in der deutschen Hauptstadt. Und jedes Mal werden anschließend die Lokale heiß gehandelt, in denen die Popsängerin verkehrte: Diesmal wurde sie im «Soho House» und im gediegenen «Asphalt Club» (seit Oktober im Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt) gesehen.

2008 ging sie im Restaurant «Entrecote» nahe dem (früheren) Checkpoint Charlie essen und unerwartet im «Kaffee Burger» feiern, obwohl der Club vielen als Touri-Laden voller Hostel-Horden gilt.

Lady Gaga (24), Madonnas Nachfolgerin als Pop-Ikone, verhält sich da noch etwas verruchter: Im Mai 2010 besuchte sie den Club «Berghain» (nicht weit vom Berliner Ostbahnhof), der für seine dunklen Sex-Ecken berühmt ist. Mancher Hipster findet diesen Club mittlerweile zu langweilig, spätestens seit er auf seinem Areal ein Restaurant («Kreuz Friedrichs») führt.