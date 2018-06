Manama (dpa) - Bei einem Polizeieinsatz gegen oppositionelle Demonstranten sind in dem arabischen Königreich Bahrain mindestens drei Menschen getötet worden. Das berichten Krankenhausärzte in der Hauptstadt Manama. Auch während der Nacht hatten sich nach Angaben von Augenzeugen noch mehrere tausend Menschen auf dem zentralen Lulu- Platz in Manama aufgehalten. Am frühen Morgen habe die Polizei den Platz dann umstellt und ohne Vorwarnung das Feuer auf die Demonstranten eröffnet, so Augenzeugen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.