Tripolis (dpa) - In Libyen spitzt sich der Konflikt zwischen Anhängern und Gegnern von Staatschef Muammar al-Gaddafi weiter zu. Aus Oppositionskreisen hieß es, seit Dienstagabend seien bei Zusammenstößen zwischen Gaddafi-Gegnern und der Polizei insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Proteste konzentrierten sich bislang auf die Städte im Nordosten des Landes. Oppositionelle haben für heute zu einem «Tag des «Zorns» aufgerufen. In allen Städten des Landes sollen sich Regimegegner zu Kundgebungen versammeln, hieß es in dem Aufruf, der über Facebook verbreitet wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.