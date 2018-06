Berlin (dpa) - Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser- Schnarrenberger fordert eine gründliche Klärung der Plagiatsaffäre ihres Kabinettskollegen Karl-Theodor zu Guttenberg. Die Plagiatsvorwürfe gegen den Verteidigungsminister sollten ganz in Ruhe aufgeklärt werden, sagte die FDP-Politikerin dem «Hamburger Abendblatt». Ein Rechtsprofessor hatte mehrere nicht gekennzeichnete Zitate anderer Autoren in Guttenbergs Dissertation entdeckt. Der Verteidigungsminister ist derzeit in Afghanistan und besucht deutsche Soldaten in einem Außenposten.

