Berlin (dpa) - Jonas Holland-Moritz hat einen Traum: Mit seiner Band Evelyn Kryger will er eine CD veröffentlichen. Dafür spielen, singen und trommeln die fünf Studenten aus Hildesheim und Hannover in ihrem Studio, was das Zeug hält.

«Aufnehmen, layouten, promoten - das kriegen wir alles alleine hin», sagt er. «Was fehlt, sind 1000 Euro, um die CD zu pressen.» Um Geld zu sammeln, haben sich die Musiker eine ungewöhnliche Sponsoren-Aktion überlegt: Statt einen Kredit aufzunehmen oder sich bei einem Musiklabel zu bewerben, stellen sie ihre Idee auf der Internetplattform Startnext (www.startnext.de) vor.

Dort können Nutzer für Kulturprojekte oder Kleinunternehmer spenden. Jetzt hoffen die Musiker darauf, dass möglichst viele Menschen ihnen kleine Summen geben und so genügend für die CD zusammenkommt. Frei nach dem Motto: Viel Kleinvieh macht auch Mist.

Crowdfunding heißt dieses Konzept, auf das neben Startnext auch andere Plattformen wie MySherpas oder Inkubato setzen. Das Vorbild der deutschen Anbieter ist die amerikanische Website Kickstarter (www.kickstarter.com), die als Pionier des Crowdfundings gilt. «Die Plattform sammelt jedes Jahr rund 20 Millionen US-Dollar und hat bereits mehr als 2800 Projekte erfolgreich unterstützt», sagt der Mitgründer der Plattform MySherpas, Markus Zabel.

Davon sind die deutschen Seiten noch weit entfernt, doch langsam entwickelt sich die Idee auch hierzulande: MySherpas sammelte in einem Monat mehr als 6 500 Euro, auf Startnext investierten seit Oktober 2010 rund 570 Unterstützer etwa 20 000 Euro in verschiedene Projekte.

Startnext schätzt auf der Grundlage des Kulturfinanzberichts 2010, dass die private Unterstützung im Kulturbereich zwischen 5 und 10 Prozent liegt. Den großen Rest finanziere der Staat. «Im Gegensatz zu Amerika wird die Kultur hier vor allem aus der öffentlichen Hand oder durch institutionelle Freundeskreise gefördert», sagt eine Sprecherin. «Es gibt kaum eine projektorientierte private Unterstützung. Da muss es einen Bewusstseinswandel geben.»

Für die «Balkan-Ska-Gypsy-Disco-Schlager-Techno»-Band Evelyn Kryger sieht das Geldsammeln auf Startnext so aus: Zwei Monate lang dürfen sie ihr Projekt vorstellen, und andere Nutzer können per Mausklick Geld dafür ausgeben. Kommt innerhalb eines vorher festgelegten Zeitraumes die Summe zusammen, fließt die Förderung an den Künstler. Wenn nicht, erhalten die Sponsoren ihr Geld zurück. Startnext kassiert für jedes gelungene Projekt vier Prozent Provision, fünf Prozent kommen außerdem in einen Fonds, der künftig zusätzlich zu den Sponsoren neue Projekte unterstützen soll.