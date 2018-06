Mainz (dpa) - Das ZDF will im März Smartphone-Applikationen für seine Mediathek einführen. Das kündigte Intendant Markus Schächter am Freitag laut Pressemitteilung nach einer Sitzung des ZDF-Fernsehrates in Mainz an.

«Wir werden unsere Internet-Portale schrittweise auch als Apps für die derzeit größten Plattformen, also für Smartphones und Tablets, Apple und Android, bereitstellen», ergänzte er. Nach dem Start der ZDF-Mediathek sind entsprechende Angebote für «heute.de», «ZDF.de» und die tivi-Videothek für den Sommer 2011 geplant.

Anfang 2012 soll dann «sport.zdf.de» folgen. Apps sind Anwendungen für Smartphones und Tablet-Computer, die die Benutzung von Internetangeboten auf diesen mobilen Geräten erleichtern. Ein weiteres Thema der Fernsehratssitzung war die Wahl des neuen Intendanten. Schächter hatte im Januar seinen Rückzug zum März 2012 angekündigt. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge gilt derzeit Programmdirektor Thomas Bellut.

Die ARD hatte sich zum Start ihrer «Tagesschau»-App harsche Kritik der Verleger gefallen lassen müssen, die angesichts der Gratiskonkurrenz von ARD und ZDF um die Rentabilität ihrer Bezahl-Angebote bangen. Die «Tagesschau»-App ist inzwischen mehr als eine Million Mal heruntergeladen worden.

