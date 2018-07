New York (dpa) - Popstar Michael Jackson soll nach seinem Tod im Juni vorletzten Jahres noch Hunderte Millionen Dollar verdient haben. Nach Angaben des Internetdienstes «TMZ» weisen die Gerichtsakten für seine Rechteverwalter einen Betrag von 310 Millionen Dollar (230 Millionen Euro) aus.

Das Geld stammt aus dem Verkauf von Videos, Computerspielen, Markenrechten und natürlich von alter und neu aufgelegter Musik Jacksons.

Allerdings hatte der 50-Jährige zum Zeitpunkt seines Todes laut «TMZ» auch 400 Millionen Dollar Schulden. 65 Gläubiger seien in den Akten vermerkt, auch die Steuerbehörde. Jacksons Nachlassverwalter hätten inzwischen etwa 159 Millionen Dollar Schulden zurückgezahlt. Von dem übrigen Geld seien hohe Summen an Michaels Mutter Katherine Jackson gegangen für die Kosten der Beerdigung, Ausbesserungen am Familienanwesen und «andere fortdauernde Ausgaben». Bei der 80-Jährigen leben die drei Kinder ihres gestorbenen Sohnes.

