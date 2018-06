London (dpa) - Mit einer kurzen Notiz auf ihrer Internetseite hat die britische Band Radiohead ihr neues Album «The King Of Limbs» veröffentlicht. Wie beim Vorgänger «In Rainbows» vor vier Jahren verkauft die Band um Frontmann Thom Yorke das Album erst einmal nur im Internet.

Die acht Songs können dort in der digitalen Version für sieben Euro heruntergeladen werden. Außerdem haben die Musiker am Freitag den Song «Lotus Flower» auf YouTube gestellt. In Deutschland war das Video über die YouTube-Seite allerdings nicht verfügbar.

Radiohead hatten vor einigen Jahren die Zusammenarbeit mit den Majorlabels eingestellt und 2007 als erste international erfolgreiche Band ihr Album zunächst komplett im Internet verkauft. Dabei überließ das Quintett aus Oxford den Fans die Entscheidung, wie viel sie für das Album bezahlen wollen. Viele luden das Album daraufhin herunter, ohne etwas zu bezahlen. Für «The King Of Limbs» hat die Gruppe einen festen Preis vorgegeben. In die Plattenläden soll das Album in ein paar Wochen kommen.

Bandseite

Album

Plattenfirma