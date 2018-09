Inhalt Seite 1 — Analyse: Informationspolitik nach Gutsherrenart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Dem Krisengespräch mit der Bundeskanzlerin folgt ein missglücktes Krisenmanagement. Der Verteidigungsminister versucht einen Befreiungsschlag und kommt noch mehr unter Druck. Seine ganze Kraft braucht aber die Truppe. Aus Afghanistan meldet sich wieder der Tod.

Das Tor war nur für einen kurzen Moment geöffnet. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) wollte sich für mögliche Fehler bei der Kennzeichnung von Fremdtexten in seiner Doktorarbeit entschuldigen.

Ein wichtiger Auftritt in eigener Sache, der über die Zukunft eines Politikers entscheiden kann. Wenige Minuten, in denen der Minister mit dem selbst angehefteten Image der Glaubwürdigkeit versuchen wollte, Fälschungsvorwürfe zu entkräften.

Doch im Wortsinn ließ der Freiherr dieses Tor vor seinem Ministerium früh wieder verriegeln. Eher nach Gutsherrenart gewährte der 39-Jährige nur einem kleinen Kreis von Journalisten Einlass, verlas seine Erklärung, beantwortete keine Fragen und verschwand. Die von ihm sonst so geliebte Öffentlichkeit, blieb diesmal weitgehend außen vor. Nur eine kurze Autofahrt entfernt wartete zeitgleich die versammelte Hauptstadtpresse vergebens auf seine Stellungnahme.

Ein einmaliger Vorgang, der zu einer seltenen Protestnote der Bundespressekonferenz führte. Auch bei ihr entschuldigte sich der Minister dann. Nun hat er ein Problem mehr. In der Unionsfraktion machte sich am Freitag schnell Erschrecken über das Krisenmanagement des Ministers breit. «Das war kein Befreiungsschlag», hieß es in der CSU. «Das ist eine sehr brisante Lage», verlautete aus der CDU.

Guttenberg hat schon einmal bewiesen, dass er vor aller Welt Fehler einräumen kann. Ende 2009, gerade erst im Amt, korrigierte er seine Einschätzung, der von einem deutschen Oberst befohlene Luftangriff im nordafghanischen Kundus mit vielen Toten und Verletzten sei trotz Verfahrensfehlern angemessen gewesen. Er war nicht angemessen, erklärte der Minister dann. Er warf den damaligen Generalinspekteur und den Staatssekretär raus.

Diesmal kann Guttenberg niemanden entlassen. Es geht nicht um militärische Fehler, nicht um Versäumnisse im Amt, sondern um eine Doktorarbeit, die nichts mit dem Verteidigungsministerium zu tun hat. Es geht um seine Leistung - und um seine Glaubwürdigkeit. Es geht darum, ob er sich an seinen hohen Maßstäben selbst messen lässt.