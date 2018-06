Guttenberg nennt sich nach Vorwürfen vorerst nicht mehr Doktor

Berlin (dpa) - Der Verteidigungsminister verzichtet erst einmal auf seinen Doktortitel. Nach den Schummelvorwürfen bei seiner Doktorarbeit tritt er aber nicht zurück. Zu Guttenberg gab heute eine öffentliche Erklärung ab und löste einen Eklat aus, weil er einen Großteil der Medien ausschloss. Dafür entschuldigte er sich später nach Protesten. Kanzlerin Angela Merkel und mehrere andere Unionspolitiker stärkten ihm den Rücken. Die Opposition fordert weiter seinen Rücktritt.

Zweiter toter Soldat in Afghanistan

Berlin (dpa) - Nach der Schießerei in einem Bundeswehr-Lager in Afghanistan ist ein zweiter deutscher Soldat gestorben. Das bestätigte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Drei schwerverletzten Bundeswehr-Soldaten schweben in Lebensgefahr. Ein Mann, der die Uniform der afghanischen Streitkräfte trug, hatte auf deutsche Soldaten gefeuert. Die Soldaten seien allesamt in Bayern im Raum Regen stationiert gewesen, hieß es aus Bundeswehrkreisen.

Neue Proteste in arabischer Welt

Manama (dpa) - In der arabischen Welt rumort es weiter. Die Menschen fordern mehr Demokratie und Menschenrechte. Tausende versammeln sich in Bahrain zu «Märtyrerbegräbnissen» für vier getötete Demonstranten. In Libyen schickt Staatschef Muammar al- Gaddafi seine Söhne in die Zentren der Proteste nach Bengasi und Al- Baidha. Unruhen wurden auch aus den Golfstaaten Kuwait und Oman gemeldet. Im Jemen wurden bei Protesten vier Menschen getötet. Zusammenstöße gab es auch im jordanischen Amman. In Kairo feierten Hunderttausende Menschen den «Freitag des Sieges».

Neuer Vorschlag zu Hartz IV: Erhöhung in 2 Stufen