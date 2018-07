Inhalt Seite 1 — Nürnberg haut Frankfurt weg - Schiebers Kracher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg (dpa) - Der eindrucksvolle Höhenflug des 1. FC Nürnberg in der Fußball-Bundesliga hält an - die Frankfurter Talfahrt nimmt dagegen alarmierende Ausmaße an: Die Eintracht unterlag zum Auftakt des 23. Spieltags bei den Nürnberger Seriensiegern verdient mit 0:3 (0:0).

Die Eintracht bleibt mit nur einem Punkt und null Treffern das schlechteste Rückrundenteam. «Wir sind im Abstiegskampf», kommentierte der nach einer Suspendierung begnadigte Stürmer Ioannis Amanatidis: «Wenn man anfängt an sich zu zweifeln, gibt das einen Knacks. Vielleicht hat der eine oder andere Bammel.»

Mann des Abends vor 40 853 Zuschauern war Julian Schieber: Der herausragende Mittelstürmer erzielte in der 67. Spielminute mit einem krachenden Freistoß das Führungstor für den lange anrennenden «Club». Mit 107,6 Stundenkilometern flog der Ball aus 30 Metern am hilflosen Frankfurter Schlussmann Oka Nikolav vorbei ins Netz.

«Den sollte man schon halten», sagte Nikolov selbstkritisch trotz der Härte des Schusses. Der eingewechselte Robert Mak (87.) und Almog Cohen (90.) sorgten in der Schlussphase mit ihrem Doppelschlag für die von den Nürnberger Fans umjubelte Zugabe.

Die Nürnberger rückten durch den vierten Erfolg in Serie auf Platz sechs vor und mausern sich zu einem Anwärter für einen Platz in der Europa League. Vier Siege am Stück - das hatte der Altmeister aus Franken zuletzt 1989 unter dem Trainer Hermann Gerland geschafft.

«Wir waren heute das erste Mal in der Favoritenrolle. Das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt», kommentierte Trainer Dieter Hecking, der trotz 35 Punkten nicht träumen möchte: «Ich wüsste nicht, warum wir neue Ziele ausgeben sollten.»

Eintracht-Trainer Michael Skibbe hatte mit vier personellen Umstellungen auf die anhaltende Erfolglosigkeit reagiert. Der von ihm begnadigte Amanatidis musste aber bis zur 72. Minute auf der Bank ausharren und konnte als «Joker» auch nichts mehr bewirken. «Die Nürnberger haben verdient gewonnen», musste Skibbe eingestehen.