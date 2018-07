Köln (dpa) - Jetzt steht es fest: Mit dem Lied «Taken By A Stranger» wird Lena Meyer-Landrut am 14. Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf antreten. Die ARD- Fernsehzuschauer wählten die Elektropop-Nummer am Abend aus sechs Liedern aus.

