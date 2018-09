Köln (dpa) - Es ist vollbracht: Mit dem Lied «Taken By A Stranger» wird Lena Meyer-Landrut Mitte Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf antreten. Die ARD-Fernsehzuschauer wählten den Titel unter sechs Liedern aus. Lena selbst stand nicht zur Debatte. Stefan Raab hatte entschieden, dass sie auf jeden Fall noch einmal für Deutschland antreten soll. Er und seine beiden Mitjuroren Barbara Schöneberger und Adel Tawil hatten sich geschlossen für «Taken By A Stranger» eingesetzt. Raab meinte, die Elektropop-Nummer habe das gewisse Etwas.

