Berlin (dpa) - Bei der 61. Berlinale startet heute der letzte Kandidat im Rennen um die Bären. Der amerikanische Regisseur Joshua Marston stellt «The Forgiveness Of Blood» vor. Darin geht es um Teenager in Albanien, deren Familien in eine Blutrache verwickelt sind. Marston war 2004 bei den Filmfestspielen mit dem Drama «Maria voll der Gnade» vertreten.

