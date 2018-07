Berlin (dpa) - Angesichts der Debatte über Schummeleien in seiner Doktorarbeit will Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg heute voraussichtlich eine Erklärung abgeben. Der 39 Jahre alte CSU- Politiker war gestern Abend noch im Kanzleramt, um mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen zu beraten. ZDF und ARD berichteten, Merkel habe Erklärungen von dem Minister verlangt. Unionspolitiker nahmen ihn in Schutz. Plagiatsjäger listen im Internet mehr als 80 Textstellen auf, die Guttenberg abgekupfert haben soll, ohne korrekt darauf hinzuweisen.

