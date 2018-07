Mansfeld (dpa) - Der verurteilte Doppelmörder von Mansfeld hat möglicherweise einen weiteren Menschen getötet. In einem Waldgebiet bei Mansfeld in Sachsen-Anhalt wurden Teile einer skelettierten Leiche gefunden. Das sagte Oberstaatsanwalt Andreas Schieweck in Halle und bestätigte damit Zeitungsberichte. Vor einem Jahr war der Doppelmörder zu lebenslanger Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden, weil er eine 76 Jahre alte Seniorin und einen 64 Jahre alten Arzt getötet hatte.

