Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Guttenberg macht weiter: Nach den Schummelvorwürfen bei seiner Doktorarbeit spricht er zwar von Fehlern und will sich erstmal nicht Doktor nennen. Einen Rücktritt kündigte er aber nicht an. Eine bewusste Täuschung wies er zurück. Guttenberg soll in seiner Dissertation zahlreiche fremde Textstellen ohne korrekte Quellenangabe verwendet haben. Bei seiner Stellungnahme schloss er einen Großteil der deutschen Medien aus. Gegen Guttenberg wurden inzwischen zwei Strafanzeigen gestellt, wegen möglichen Verstößen gegen das Urheberrecht.

