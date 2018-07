Bad Bellingen (dpa) - Ärgerlich für Bahnkunden: Im Tarifstreit mit den Lokführern rechnet Bahnchef Rüdiger Grube in den kommenden Tagen mit Warnstreiks. Gleichzeitig forderte er die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Bahn werde versuchen, mit der Gewerkschaft einen Kompromiss zu erzielen, so Grube. Die GDL fordert einen einheitlichen Flächentarifvertrag.

