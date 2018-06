Berlin (dpa) - Nach der Schießerei in einem Bundeswehr-Lager in Afghanistan ist ein zweiter deutscher Soldat gestorben. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Berlin. Zuvor war von einem toten und acht verletzten deutschen Soldaten die Rede gewesen. Ein Mann, der die Uniform der afghanischen Streitkräfte trug, hatte auf deutsche Soldaten gefeuert.

