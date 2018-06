Inhalt Seite 1 — US-Veto gegen israelkritische UN-Resolution Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ramallah (dpa) - Die USA gegen der Rest der Welt: Mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat hat Washington seinen Verbündeten Israel vor einer Verurteilung des Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten bewahrt. Die Palästinenser sind enttäuscht; in Israel herrscht dagegen Zufriedenheit.

Deutschland und die übrigen 13 Mitglieder des Rates stimmten am späten Freitagabend für den Entwurf, der von den Palästinensern ausgearbeitet worden war. Das US-Veto löste bei Palästinensern und in Ägypten Empörung, in Israel dagegen Genugtuung aus. Washington mahnte, das Veto nicht misszuverstehen. Auch die USA kritisierten die Siedlungspolitik, doch die Konfliktparteien sollten lieber direkt verhandeln.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bedauerte die Entscheidung der USA, wollte aber deswegen keinen Bruch mit Washington. «Dies ist nicht in unserem Interesse», sagte er. Dass 14 Mitglieder des Sicherheitsrates für den palästinensischen Entwurf gestimmt hatten, sei ein «wahrer Sieg». Die USA hätten in den vergangenen Tagen «viel Druck» auf ihn ausgeübt, den Entwurf zurückzuziehen, «doch unsere Sorge um die Interessen des palästinensischen Volkes war größer als der ganze Druck».

In dem Papier hieß es, dass «jede israelische Siedlungsaktivität» in den besetzten Gebieten «einschließlich Ostjerusalems illegal ist und eine wesentliche Hürde beim Erreichen eines Friedens auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung bildet». Verurteilt wurden alle Siedlungen von «Israel, der Besatzungsmacht» und «alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung, den Charakter oder den Status der besetzten Gebiete zu ändern».

Deutschland, Großbritannien und Frankreich erklärten gemeinsam, sie hätten dem Entwurf zugestimmt, weil er in weiten Teilen EU-Positionen wiedergebe. Die drei Länder kritisierten aber, dass die Resolution nur verurteilt habe. Die Chance zum Brückenbau sei vergeben worden.

Vor der Abstimmung hatte es ein wochenlanges Tauziehen gegeben. Die USA kritisieren den Siedlungsbau in den arabischen Gebieten, wollten aber keine einseitig gegen Israel gerichtete Resolution zulassen. Hinter den Kulissen boten die Amerikaner nach Angaben westlicher Diplomaten andere politische Symbole an wie eine «präsidentielle Erklärung» des Sicherheitsrates gegen Israel. Die Palästinenser bestanden aber auf der Abstimmung.

Nach der Abstimmung warf Palästinensersprecher Nabil Abu Rudeineh den USA vor, die Lage im Nahen Osten noch komplizierter zu machen. Das Veto helfe dem Friedensprozess nicht, sondern ermutige Israel, seine Siedlungsaktivität fortzusetzen. Das ägyptische Außenministerium erklärte, das Veto schädige die Glaubwürdigkeit der USA als Friedensvermittler und entferne beide Seiten weiter von den Friedensgesprächen. Die US-Haltung sei «enttäuschend nicht nur für das palästinensische und arabische Volk, sondern auch auf internationaler Ebene».