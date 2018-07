Kairo/Washington (dpa) - Ägypten am Scheideweg: Anhänger von Staatschef Husni Mubarak sind am Mittwoch mit brutaler Gewalt auf Regimegegner losgegangen. Nach der Ankündigung Mubaraks, sich zurückzuziehen, eskalierte die Lage.

Die Armee ist nun für viele Ägypter die letzte Hoffnung, einen Bruderkampf und Blutvergießen zu verhindern. Mindestens ein Toter und mehr als 600 Verletzte, lautete die offizielle Bilanz der Übergriffe am Mittwoch auf dem Tahrir-Platz. US-Präsident Barack Obama drängte Mubarak in einem Gespräch zum sofortigen Rückzug.

Das Außenministerium in Kairo entgegnete darauf, es sei «nicht akzeptabel, dass ausländische Offizielle den sofortigen Beginn der Übergangsphase fordern». Die Staatengemeinschaft reagiert entsetzt auf die Exzesse. Am späten Abend herrschte im Zentrum der Stadt gespannte Ruhe, vielerorts hatten Demonstranten Schutzwälle aufgebaut.

Außenminister Guido Westerwelle drohte Ägypten mit Konsequenzen von Seiten der internationalen Gemeinschaft bei weiteren Übergriffen gegen Demonstranten. Am Abend telefonierte er mit dem ägyptischen Vizepräsidenten Omar Suleiman, um ihm zu erklären, dass Deutschland diese Übergriffe «mit großer Sorge» verfolge. Der Minister forderte im «heute-journal» des ZDF, dass die Gewalt gegen Demonstranten ein Ende haben müsse. «Es ist aus unserer Sicht in keiner Weise hinnehmbar, dass Schlägertruppen friedliche Demonstranten niederknüppeln.» Der Weg zur Demokratie müsse in Ägypten «friedlich besprochen» werden. «Und zu diesem Dialog fordern wir die ägyptische Regierung auf», sagte er. Zuvor hatte der Minister erstmals mit Oppositionsführer Mohammed el Baradei telefoniert.

Angesichts der Exzesse forderte Oppositions-Vertreter Mohammed el Baradei die Armee auf, weitere Angriffe der Mubarak-Anhänger auf die Demonstranten zu unterbinden. Die Armee müsse eingreifen, um das Leben ägyptischer Bürger zu schützen, sagte El Baradei in einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira. «Es gibt eindeutige Beweise, dass die Polizei ihre Männer in Zivilkleidung auf die Demonstranten gehetzt hat», sagte der Friedensnobelpreisträger.

Schlägertrupps und knüppelschwingende Reiter auf Kamelen und Pferden stürmten in die zunächst friedlich demonstrierende Menge. Anti-Mubarak-Demonstranten nahmen mehrere Angreifer fest und übergaben sie den Soldaten, die am anderen Ende des Platzes standen. Die Kontrahenten bewarfen sich aus nächster Nähe mit voller Wucht mit Steinen. Das Militär, das sich zunächst zurückgehalten hatte, setzte schließlich Wasserwerfer ein, um das Treiben zu beenden.

Augenzeugen berichteten, mehrere Männer hätten auf eine ausländische Journalistin eingeschlagen. Anwohner retteten die Frau, indem sie sie in eine Nebenstraße zogen. Mohammed Omar, ein Fotograf der European Pressphoto Agency (EPA), wurde während der Auseinandersetzungen, die er am Ägyptischen Museum fotografierte, am Kopf verletzt. Nach Angaben von Kollegen nahmen ihn Soldaten in Gewahrsam. Berichte über die Festnahme einer ZDF-Journalistin bestätigten sich nicht.