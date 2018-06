FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch über der Marke von 1,38 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,3840 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7225 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,3755 (Montag: 1,3692) festgesetzt.

Allein seit vergangenem Freitag hat der Euro zum Dollar rund drei Cent zugelegt. Ausschlaggebend sind Spekulationen auf eine baldige Zinswende im Euroraum. Hintergrund ist die mittlerweile über zwei Prozent gestiegene Inflation im Währungsraum. Nicht wenige Marktteilnehmer setzen daher auf eine erste Zinserhöhung der EZB nach der Krise noch im laufenden Jahr. Höhere Zinsen lassen eine Währung für Anleger attraktiver erscheinen. Am Donnerstag wird EZB-Chef Jean-Claude Trichet nach der Ratssitzung Gelegenheit haben, Stellung zu beziehen.