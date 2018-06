Inhalt Seite 1 — Gewinnmitnahmen sorgen für Verluste am Aktienmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Gewinnmitnahmen haben den Dax am Mittwoch nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug doch noch knapp im Minus schließen lassen. Die frühen Gewinne schmolzen dahin, nachdem der deutsche Leitindex kurz nach dem Auftakt bei 7222 Punkten seinen höchsten Stand seit Mai 2008 markiert hatte.

Am Mittag drehte der Dax dann ins Minus und schloss letztendlich 0,01 Prozent tiefer bei 7183,67 Punkten. Der anfangs ebenfalls freundliche MDax gab um 0,21 Prozent auf 10 241,47 Punkte nach, der TecDax verlor zum Schluss 0,35 Prozent auf 874,76 Punkte.

Automobiltitel profitierten zur Wochenmitte nur kurzzeitig von US- Absatzzahlen für Januar und einer Branchenstudie der US-Bank Citigroup. Nach einem eher unterdurchschnittlichen Absatzplus der Kernmarke und einer Abstufung verloren die Vorzugsaktien von Volkswagen 1,99 Prozent auf 115,80 Euro. Trotz einer Kaufempfehlung und einer positiven US-Nachfrage nach Premium-Autos büßten auch Daimler-Aktien 1,50 Prozent auf 52,50 Euro ein. BMW-Papiere konnten sich indes etwas besser halten und verloren moderate 0,07 Prozent auf 56,47 Euro.

Am Ende vom Dax rutschten MAN-Papiere um 3,60 Prozent auf 82,30 Euro ab. Händler verwiesen auf enttäuschende Zahlen des schwedischen Konkurrenten Scania, dessen Aktien in Stockholm ebenfalls unter Druck gerieten. Bester Wert im Dax waren indes die Papiere von K+S, die 2,86 Prozent auf 56,47 Euro zulegten. Händlern zufolge wirkte die Meldung vom Vortag positiv nach, dass der Kali- und Salzhersteller die Produktion im Kaliwerk Sigmundshall nach dem Abschluss von Reparaturarbeiten in vollem Umfang wieder aufgenommen hat.

Im MDax haben sich die 3,88 Prozent festeren Papiere von Aurubis als Favorit von ihrem Kursrutsch vom Vortag erholt und schlossen bei 40,82 Euro. Die Ankündigung roter Zahlen für das erste Quartal hatte die Aktien am Dienstag unter Druck gesetzt. Laut Händlern sorgten eine Hochstufung der italienischen Bank Unicredit und Rekordpreise beim Kupfer für eine Gegenreaktion. Tui stiegen um 2,62 Prozent auf 10,395 Euro. Börsianer verwiesen auf die Fantasie für einen Börsengang der Reederei Hapag-Lloyd, der noch vor Ostern zustande kommen könnte.

Im TecDax kletterten Solarworld-Papiere um 1,90 Prozent auf 7,613 Euro hoch. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete, will das Photovoltaikunternehmen in die Förderung von Lithium als wichtigem Rohstoff für leistungsfähige Batterien einsteigen. Positiv wirkten einem Händler zufolge auch Berichte über eine Einigung um die Einschnitte der Solarförderung zwischen der Industrie und dem Bund.

Der EuroStoxx 50 konnte am Ende 0,20 Prozent auf 3012,70 Punkte zulegen. Beflügelt von festen Minenwerten gab es in London Gewinne, während in Paris leichte Verluste zu verzeichnen waren. An der New Yorker Börse bewegte sich der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss kaum von der Stelle.