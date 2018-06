Inhalt Seite 1 — Berlin: Kein Not-Ausschalter fürs Internet geplant Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Anders als in Ägypten soll die Regierung in Deutschland keinen Not-Ausschalter fürs Internet bekommen. «Es gibt seitens der Bundesregierung keine Pläne, einen solchen «Kill Switch» einzuführen», sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa.

Auch auf EU-Ebene seien keine Initiativen für einen Ausschalter für das Internet bekannt. «Nochmal Glück gehabt», schrieb der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa fügte er hinzu, vor dem Hintergrund der demokratischen Bewegungen im Nahen Osten sei es bizarr, wenn sich Regierungen einen Aus-Button fürs Internet wünschten. «Es ist verfassungsrechtlich hochproblematisch, wenn der Staat einzelne Kommunikationskanäle von außen abschalten möchte.»

Der Chaos Computer Club (CCC) kritisierte eine kürzlich verabschiedete Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in Rheinland-Pfalz. Demnach können nach richterlicher Anordnung künftig in besonderen Gefahrenlagen Mobilfunkverbindungen unterbrochen werden, etwa um das Fernzünden von Bomben durch Handys zu verhindern. CCC-Mitglied Andreas Bogk sagte dem Fernsehsender 3sat: «Wir sehen in Deutschland Bestrebungen mit Sorge, auch hierzulande einen 'Internet-Kill-Switch' einzuführen».

Auch in Österreich wird über einen Internet-Ausschaltknopf diskutiert. Ein Bericht des Magazins «Futurezone», wonach das Bundeskanzleramt in Wien an einem «Kill Switch» arbeite, wurden jedoch am Dienstag dementiert.

In den USA wird bereits seit Sommer 2010 über eine Gesetzesinitiative diskutiert, die dem Präsidenten die Möglichkeit geben soll, im Fall eines akuten Notstands wesentliche Teile des Netzes stillzulegen. Der Gesetzentwurf mit der Bezeichnung «Protecting Cyberspace as a National Asset Act» (Gesetz zum Schutz des Cyberspace als Nationalvermögen) wurde unter anderem von dem konservativen, parteilosen Abgeordneten Joe Liebermann eingebracht.

In Ägypten hatten die Behörden in der vergangenen Woche die Mobilfunk- und sonstigen Internetzugangs-Provider angewiesen, die Internet-Router abzuschalten. Daraufhin brach die Internet-Kommunikation weitgehend zusammen.

Von Seiten der Internet-Zugangsanbieter hatte Vodafone am Wochenende erklärt, dass es «für Vodafone oder andere Mobilfunkbetreiber in Ägypten keine anderen legalen oder praktischen Optionen gab, als den Forderungen der Behörden nachzukommen». Am Mittwoch wurde die Sperre wieder aufgehoben.