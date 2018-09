Inhalt Seite 1 — ARD/ZDF ziehen Schlussstrich: Tour 2012 nicht live Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - ARD und ZDF haben dem seit Jahren dahinsiechenden Radsport in Deutschland einen schweren Schlag versetzt: Die Sender steigen 2012 aus der Live-Berichterstattung von der Tour de France aus.

Wie die TV-Anstalten mitteilten, wird das wichtigste Radrennen der Welt damit in diesem Juli letztmals live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Neben ARD/ZDF zeigt noch der Spartensender Eurosport die Tour mit Live-Bildern. Vor allem das Dauerthema Doping dürfte die Entscheidung stark beeinflusst haben. Die Rundfahrt finde «bei den deutschen Fernsehzuschauern nur noch eine geringe Akzeptanz, die lange Live-Sendestrecken nicht mehr rechtfertigt», hieß es in der Mitteilung.

Die Einschaltquoten gingen nach Senderangaben in den vergangenen Jahren stark zurück: Verzeichneten ARD und ZDF 2003 - zu Hochzeiten des früheren Radsport-Heroen Jan Ullrich - noch pro Etappe 3,1 Millionen Zuschauer im Schnitt und einen Marktanteil von 28,8 Prozent, so schalteten im vergangenen Jahr nur noch 1,26 Millionen (10,9 Prozent) ein.

Der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Rudolf Scharping, reagierte mit ironischem Unterton auf die Ankündigung. «Das ist eine souveräne Entscheidung von ARD und ZDF», sagte Scharping der Nachrichtenagentur dpa. «Es zeigt, dass die Produktion einer Telenovela offensichtlich billiger ist als eine Radsport-Übertragung - die findet dann eben bei Eurosport statt.»

Der private Sportsender will an seinem Radsportkonzept mit Live-Übertragungen festhalten. «Wir haben keine Pläne, die ausführliche Radsport-Berichterstattung zu verändern. Wir werden alles so fortsetzen, wie es ist», sagte Sprecher Werner Starz der dpa.

Ähnlich wie Scharping äußerte sich Erik Zabel, jahrelang eines der Zugpferde der Branche. «Wenn die Quote nicht stimmt und beispielsweise eine Serie wie Marienhof viel lieber gesehen wird, dann muss der Sender handeln», sagte der sechsmalige Gewinner des Grünen Trikots der dpa.

Bei der am 2. Juli 2011 beginnenden 98. Ausgabe der Tour sind ARD und ZDF noch gemäß Vertrag zu Live-Berichten verpflichtet. Der Kontrakt der Europäischen Rundfunk Union (EBU) - in der die Sender mit anderen europäischen TV-Anstalten zusammengeschlossen sind - mit dem Tour-Veranstalter ASO endet danach. Einem neuen Vertrag für die Jahre danach wollen ARD und ZDF nicht mehr beitreten.