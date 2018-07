Proteste gehen nach Mubarak-Rede weiter

Kairo (dpa) - In Ägypten will Präsident Husni Mubarak den Weg für einen politischen Wechsel frei machen. Er werde sich nach dem Ende seiner Amtszeit nicht wieder zur Wahl stellen, sagte Mubarak am Abend. Seine Zeit als Präsident läuft im September aus, er war dann 30 Jahre lang im Amt. Vielen Oppositionellen reicht Mubaraks Ankündigung nicht aus. Die Proteste gehen weiter, viele fordern den sofortigen Rückzug Mubaraks. In Alexandria gerieten Gegner und Befürworter des Präsidenten aneinander.

Obama: Mubarak darf Übergang zu Demokratie nicht verzögern

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat nach der Rede von Ägyptens Präsident Husni Mubarak zum Hörer gegriffen und mit Mubarak telefoniert. Mubarak dürfe den geordneten Übergang seines Landes zu einer Demokratie nicht verzögern. Das sagte Obama nach dem Telefonat in Washington. Der Wandel in Ägypten müsse friedlich sein und er müsse jetzt beginnen.

Kabinett will Dioxin-Auflagen auf den Weg bringen

Berlin (dpa) - Der Dioxin-Skandal steht heute auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Die Runde will erste Konsequenzen beschließen. Künftig sollen Futtermittelfirmen alle Ergebnisse von Tests melden müssen, nicht nur die mit Verdacht auf Gift. Geplant ist außerdem ein Dioxin-Frühwarnsystem. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner hat sich im «Hamburger Abendblatt» für ein Berufsverbot für Futtermittelpanscher ausgesprochen. Das Kabinett berät auch über Kürzungen bei der Solarförderung.

