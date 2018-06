Magazin: Mercedes übernimmt Formel-1-Team komplett

Valencia (dpa) - Der Formel-1-Rennstall MercedesGP geht einem Medienbericht zufolge zu 100 Prozent an den Stuttgarter Autokonzern. Das berichtete das Fachmagazin «auto, motor und sport» am Mittwoch. Demnach übernimmt Mercedes die noch fehlenden 24,9 Prozent von Teamchef Ross Brawn und vier weiteren Partnern. Brawn hatte das Team 2009 unter dem Namen BrawnGP zum WM-Titel geführt und dann zu drei Vierteln an Mercedes verkauft. Bis zum ersten Grand Prix der Saison 2011 am 13. März in Bahrain soll der Deal perfekt sein, für den es bisher keine Bestätigung gibt. MercedesGP startet auch in seine zweite Saison mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher und Nico Rosberg als Fahrern.

Schwimmstar Thorpe kehrt zurück - Olympia als Ziel

Sydney (dpa) - Der fünffache Olympiasieger Ian Thorpe hat nach gut vier Jahren Pause sein Comeback angekündigt und will im kommenden Jahr wieder um olympische Medaillen schwimmen. Der Australier erklärte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in seiner Heimat Sydney seine Rückkehr in den Schwimmsport. Thorpes Ziel sind die Olympischen Spiele 2012 in London, für die er sich bei den australischen Ausscheidungswettkämpfen im Frühjahr kommenden Jahres qualifizieren muss. Seine Konzentration gelte dem Wettbewerb über 100-Meter-Freistil sowie den Staffelrennen, betonte der elfmalige Weltmeister.

ARD/ZDF: Keine Live-Bilder von Tour de France 2012

Berlin (dpa) - ARD und ZDF werden die Tour de France in diesem Jahr zum letzten Mal live übertragen und ab 2012 nur noch in kurzen Beiträgen über das wichtigste Radrennen der Welt berichten. Das teilten die Sender am Mittwoch mit. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind 2011 noch vertraglich an eine Live-Berichterstattung gebunden. Dieser Kontrakt mit der Europäischen Rundfunk Union und dem Tour-Veranstalter ASO werde aber nicht verlängert. Die Tour finde bei den deutschen Fernsehzuschauern nur noch eine geringe Akzeptanz, die lange Live-Sendestrecken nicht mehr rechtfertige.

Keine Betrugs-Anklage gegen Radprofi Schumacher